Ani druhý skandál kolem Signalu Hegsethovi nezlomí vaz. Proč je jeho pozice v Trumpově vládě neotřesitelná?

Hegseth, bývalý moderátor Fox News a veterán z války v Iráku a Afghánistánu, byl do funkce dosazen Donaldem Trumpem v rámci snahy o “očistu” Pentagonu od liberálních struktur a prosazení tzv. anti-woke agendy. Jeho jmenování bylo od počátku vnímáno jako kontroverzní, a to především kvůli jeho nedostatku zkušeností s vedením velkého ministerstva a neformálnímu přístupu k bezpečnostním otázkám.

Poslední aféra vypukla poté, co CNN přinesla zprávu o tom, že Hegseth sdílel podrobné informace o vojenské operaci proti Húsiům v Jemenu ve skupinovém chatu na aplikaci Signal. Mezi příjemci zpráv byli jeho manželka, právník a bratr. Šlo přitom již o druhý incident tohoto druhu – první chat, ve kterém rovněž probírali vojenské údery v Jemenu, zahrnoval Hegsethovi blízké spolupracovníky.

Takové jednání vyvolává vážné otázky o jeho schopnosti ochránit citlivé informace a o bezpečnosti amerických jednotek v zahraničí. Odborníci upozorňují, že pokud by tyto informace unikly nepřátelským rozvědkám, mohlo by to mít přímý dopad na životy vojáků i na průběh operací.

Přestože by za podobné pochybení běžný zaměstnanec ministerstva obrany čelil trestnímu stíhání nebo okamžitému propuštění, Hegseth zatím zůstává ve funkci. Hlavním důvodem je Trumpova neochota uznat, že udělal chybu. Prezident do jeho potvrzení vložil značný politický kapitál a Hegsethův pád by byl vnímán jako porážka.

Navíc Hegseth dosud neporušil nejzávažnější pravidlo Trumpovy administrativy: nepostavil se prezidentovi. Na rozdíl od svých předchůdců Jamese Mattise či Marka Espera, kteří byli odvoláni poté, co veřejně kritizovali Trumpovy rozkazy, zůstává Hegseth prezidentovi loajální a ochotný prosazovat jeho vůli bez otázek.

Hegseth se po vypuknutí kauzy bránil útokem. Během vystoupení na velikonočním setkání v Bílém domě označil média za “fake news” a obvinil je z pokusu sabotovat jeho reformní kroky v Pentagonu. Stejnou rétoriku zvolil i prezident Trump, který Hegsetha pochválil za “výbornou práci” a zpochybnil motivy těch, kdo informace poskytli novinářům.

Skandál přichází v době, kdy Spojené státy čelí kritickým výzvám na globální scéně. Vyjednávání s Íránem o jaderném programu jsou na hraně zhroucení, napětí s Čínou v Tichomoří eskaluje a válka na Ukrajině vstupuje do rozhodující fáze. V takové situaci by Pentagon potřeboval stabilní, kompetentní vedení – místo toho se potýká s vnitřními zmatky a masivními čistkami.

Minulý týden Hegseth propustil několik klíčových poradců, včetně svého hlavního stratega a šéfa štábu náměstka ministra obrany. Jeho bývalý mluvčí John Ullyot ve veřejném prohlášení uvedl, že Pentagon je ve stavu “naprostého chaosu” a že prezident si zaslouží lepší vedení.

Na Kapitolu zatím nevidíme výraznější kritiku. Republikánští senátoři, kteří měli během velikonoční přestávky volno ve svých domovských státech, se k aféře vesměs nevyjadřují. Znepokojení však vyjádřil například floridský kongresman Carlos Giménez, který upozornil na možné narušení bezpečnosti aplikace Signal, ale k Hegsethovu setrvání ve funkci nezaujal jasné stanovisko.

Trumpův styl vládnutí se opírá o osobní loajalitu a schopnost vyvolávat konfrontace s médii a institucemi. Hegseth mu v tomto ohledu dobře slouží. Skandál z něj sice dělá problémového ministra, ale zároveň ho činí ještě více závislým na prezidentově přízni – a tím i ochotnějším vykonávat jeho politické zadání.

Zůstává otázkou, jak dlouho může takový stav trvat. Pokud se ukáže, že Hegseth nadále neopatrně nakládá s tajnými informacemi i po první vlně kritiky, může být Trump nakonec donucen zasáhnout. Do té doby ale platí pravidlo, které se v Trumpově světě opakuje: každý ministr má prezidentovu důvěru – až do chvíle, kdy ji náhle ztratí.