"Vyzývám k okamžitému propuštění Guillerma Fariňase, který byl zatčen na Kubě," napsal ve čtvrtek na twitteru Sassoli. Zároveň zdůraznil, že svoboda myšlení je "právo, které se nesmí nikomu upírat".

I call for the immediate release of 2010 Sakharov Prize laureate, Guillermo Fariñas, imprisoned in Cuba. Everyone should be entitled to freedom of thought. https://t.co/qe32AJRtZB