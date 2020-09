Na večírku v USA vypukla střelba. Zemřeli dva lidé, 14 zraněných

Informace o střelbě přicházejí krátce poté, co se místní policejní oddělení dostalo pod palbu kritiky kvůli zásahu, po kterém v březnu zemřel 41letý černoch Daniel Prude. V reakci na to rezignoval místní policejní šéf.

Zatím to ale nevypadá, že dnešní střelba souvisela s březnovým úmrtím. Simmons uvedl, že policie reagovala na telefonáty o střelbě a na místě našla přibližně 100 lidí, kteří se snažili z místa utéct. Před telefonáty policie o večírku nevěděla, uvedla agentura AP. Policie se o střelbě dozvěděla kolem 00:30 místního času (06:30 SELČ).

Footage from Rochester, New York after the mass shooting. There are massive police presence.#Rochester #USApic.twitter.com/DGAGODh8aA