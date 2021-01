Náročné stěhování v Bílém domě. Hotovo musí být za pět až šest hodin

"Na stěhování mají pouze pět nebo šest hodin,," řekla zpravodajské stanici ABC7 News novinářka a spisovatelka Kate Andersenová Browerová, která se specializuje na americké prezidenty. Podle ní se jedná o neuvěřitelně dobře připravenou rutinu, kterou po čtyřech či osmi letech provádí asi stovka zaměstnanců Bílého domu, mezi něž patří komorníci, dveřníci či hospodyně.

Úkolem je zajistit, aby vše bylo dotaženo k dokonalosti. Podle Browerové tak nový prezident po příchodu do Bílého domu najde v kuchyni své oblíbené jídlo a v koupelně svůj oblíbený šampon.

"Stěhování provádějí zaměstnanci Bílého domu osobně; z bezpečnostních důvodů není na tuto práci najímána žádná cizí stěhovací firma," říká Browerová. "Takže zatímco prezident skládá přísahu před Kapitolem, zaměstnanci Bílého domu stěhují čela postelí a matrace, vybalují oblečení a věší ho do skříní," popisuje novinářka.

Je to tak vyčerpávající a stresující, že vedoucí provozu Bílého domu jednou Browerové řekl, že nejlepší je, když nedochází k žádnému předání moci a úřadující prezident je zvolen na další čtyři roky.

"Nechtějí to dělat. A také se obvykle nechtějí s prezidentem a první dámou rozloučit. Rozlučkový obřad bývá velmi dojemný. Ve Státní jídelně Bílého domu se shromáždí asi stovka lidí, kteří prezidentovi a první dámě sloužili... a zpravidla nezůstane oko suché," líčí Browerová, která je autorkou bestselleru nazvaného The Residence: Inside the Private World of the White House (Rezidence: Uvnitř soukromého světa Bílého domu).

Součástí ceremoniálu je také tradice, kdy zaměstnanci darují odcházejícímu prezidentovi vlajku, která vlála nad Bílým domem v jeho první celý den v úřadu a také v ten poslední. Vlajka je uložena v dřevěné krabici, kterou speciálně pro tuto příležitost vyrobil truhlář Bílého domu.

Letos se předání moci od těch minulých podstatně liší. Svět se potýká s pandemií nemoci covid-19, a prezident Trump navíc plně neuznal Bidenovo vítězství ve volbách. Podle Browerové ale výměna obyvatel Bílého domu probíhá jako obyčejně.

"Víme, že Melania Trumpová již hodně věcí odstěhovala, že poslala spoustu krabic do Mar-a-Lago na Floridě," prohlásila Browerová. Od jednoho z lidí, kteří se na stěhování podílejí, se také doslechla, že prostory prezidentského sídla budou pečlivě vyčištěny. "Vzhledem k pandemii jsou vyžadována extrémně přísná hygienická opatření," vysvětlila.

Zaměstnanci Bílého domu podle dlouhodobé tradice pracují pro každého prezidenta bez ohledu na jeho stranickou příslušnost. Navzdory letošním kontroverzím kolem voleb zůstane tato tradice zachována. Browerová mluvila se třemi zaměstnanci Bílého domu, kteří nedávno odešli do důchodu, a ti jí řekli, že stejně rádi pracovali pro republikánského prezidenta Trumpa jako pro jeho předchůdce, demokrata Baracka Obamu.

"Zaměstnanci prezidentského sídla jsou onou zvláštní skupinou nestraníků, kteří jsou připraveni sloužit úřadu prezidenta, ať už je hlavou státu kdokoli... Jsou diskrétní a loajální," uvedla Browerová.

Na Bidenovy se zaměstnanci podle Browerové těší, protože je znají z dob, kdy Biden zastával úřad viceprezidenta v Obamově vládě. Atmosféra v Bílém domě by také po jejich příchodu mohla být vlídnější, domnívá se Browerová.

"Víme, že Biden je hrdým dědečkem, takže očekáváme, že ho uvidíme hrát si na jižním trávníku Bílého domu s vnoučaty a se psy," prohlásila novinářka. "Přítomnost psů a koček v Bílém domě nepochybně vrátí do tohoto sídla jistou odlehčenost, s níž se můžeme všichni ztotožnit," dodala.