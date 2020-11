Obavy se nepotvrdily. USA uprostřed pandemie volby zvládly, hodnotí média

Obavy z mnohahodinových front u volebních místností či rozsáhlých problémů při zpracovávání hlasů se nepotvrdily, hlásí tento týden deník The New York Times (NYT) i další média.

Volby, ve kterých Američané vybírali hlavu státu, členy Kongresu i státní a okresní činitele, byly mimořádnou organizační výzvou z vícero důvodů. Jednak je provázel velký zájem voličů a nyní už je prakticky jisté, že účast byla nejvyšší za posledních více než sto let. Zároveň státy napříč USA výrazně změnily pravidla voleb, aby je přizpůsobily aktuální zdravotnické krizi.

Nebylo například jasné, jak se systém vypořádá se zvýšenou poptávkou po korespondenčních hlasovacích lístcích a zda je americká pošta dlouhodobě bojující s finančními problémy zvládne včas doručit. Otazníky se vznášely i nad průběhem hlasování ve volebních místnostech, které i mimo pandemii v USA často provází dlouhé čekání. Katastrofické scénáře pak dokreslovaly obavy z násilností či zahraničních snah ovlivnit demokratický proces.

Týden po uzavření volebních místností však vše nasvědčovalo tomu, že americké instituce volební výzvu zvládly. Šéf Bílého domu Donald Trump sice odmítá výsledky uznat a neustále volby označuje za zmanipulované, svá tvrzení však nedoložil důkazy.

"Ve skutečnosti volební činitelé z obou politických stran veřejně prohlašují, že volby proběhly hladce, byť se objevily drobné problémy, které jsou při takovýchto příležitostech typické, jako poruchy na hlasovacích zařízeních či špatně odevzdané a ztracené hlasovací lístky," shrnula agentura AP.

"Během příštích dnů uslyšíme hodně o tom, jak byly tyto volby strašlivě nezvládnuté. Nebyly," uvedla o víkendu Jessica Husemanová, která se zabývá volební administrativou v investigativní skupině ProPublica. "Tohle jsou nejlépe provedené volby, jaké jsem kdy viděla," dodala.

Over the next few days, we’re going to hear all about how this election was terribly managed. It wasn’t. @electionland had 500 reporters across the country watching this closely: this is the best administered election I have ever seen. A stunning achievement for this country.