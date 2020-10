Pod Trumpem se houpe židle. Pokud neobhájí úřad, čeká ho řada soudů

Do prezidentských voleb zbývá řádově pouze několik dní a čísla úřadujícího prezidenta Donalda Trumpa pro něj nevypadají zdaleka tak pozitivně jako půl roku nazpět. Dle právních expertů by se ale Trump neměl obávat pouze o ztrátu svých pravomocí. Bez prezidentské imunity by se z něj totiž stal řadový občan, přičemž by dále nemohl ignorovat obvinění, která jsou proti němu vznesena.

Těch má na svém kontě přitom hned několik. Prezident je na příklad vyšetřován pro údajné zneužití prezidentských pravomocí za účelem osobního obohacení. Jakožto prezident byl Trump doposud schopen řadu z těchto kauz úspěšně blokovat, a to včetně letitého sporu ve věci jeho daňového přiznání.

Ve Sněmovně se navíc diskutuje o zřízení vládního aparátu pro Trumpovo stíhání, pokud volby opravdu prohraje. Sněmovní reprezentant Eric Swalwell tento týden navrhl zřízení výboru pro stíhání zločinů, kterých se prezident během úřadu dopustil. Ten by se měl skládat z týmu nestranných žalobců, kteří by mohli přezkoumat protiprávní činnosti prezidenta včetně jeho zmocněnců.

Swalwell jako příklad uvedl záměrné ovlivňování korespondenční volby za účelem znovuzvolení. Asi nejzávažnější právní postih mu hrozí v rámci vyšetřování finančních operací jeho společnosti Trump Organization. Dle žalobců je zde důvodné podezření z bankovních a pojišťovacích podvodů, daňových úniků a zfalšování obchodní dokumentace.

Doposud se Trumpovi dařilo soudní nařízení ohledně předložení jeho daňového přiznání blokovat, v červenci bylo ovšem jeho odvolání k Ústavnímu soudu zamítnuto. Žalobci za stát New York tvrdí, že dokumentace o transakcích jeho společnosti je pro další pokračování vyšetřování klíčová.

To však zdaleka není jediný případ. Státní zastupitelství Washingtonu, DC a Marylandu podala na prezidenta žalobu již v roce 2017 z důvodného podezření z korupce. Trump měl údajně zneužít úřadu k vlastnímu obohacení na úkor amerických občanů. Žalobci v této věci rozeslali již přes 30 soudních předvolání, některá z nich byla adresována i společnosti Trump Organization.

Případ se aktuálně nachází u Ústavního soudu. Další případ, u kterého se stále čeká na finální rozsudek, je obvinění z pomluvy, které vznesla Summer Zervosová. Zervosová tvrdí, že ji měl Trump údajně sexuálně obtěžovat. Ten její nařčení odmítl, Zervosová krátce poté údajně obdržela řadu výhružek, na jejichž základě obvinění vznesla.

Trumpa současně žaluje i jeho neteř Mary. Ta tvrdí, že jí byl odepřen podíl v realitní společnosti vybudované otcem Donalda Trumpa, Fredem Trumpem starším. Dle právních expertů nebude Trump v těchto případech bez prezidentské imunity nadále moci odmítat vypovídat nebo poskytnutí vzorků DNA.

Kromě toho se odborníci domnívají, že spolu se ztrátou úřadu by Trump mohl ztratit i vliv, který má jakožto hlava státu na potenciální svědky v těchto případech. Ti by se tak nemuseli bát proti němu u soudu svědčit. Pokud ovšem Trump v úřadu setrvá a bude nadále využívat benefitů plynoucích z jeho imunity, některé případy budou koncem jeho druhého období již promlčeny.

Biden by kromě toho ze své pozice mohl iniciovat i znovuotevření některých případů, ve kterých byl prezident rovněž předmětem vyšetřování. Takovým příkladem je kauza ohledně peněz, které měl Trump údajně použít z výtěžků své kampaně k umlčení dvou žen, které tvrdily, že s ním udržovaly poměr. Jednou z nich měla být i pornoherečka Stormy Daniels. Promlčecí lhůta by tak mohla být prodloužena až do roku 2022.