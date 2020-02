Hlasování v Dixville Notch se těší velkému zájmu žurnalistů, jejichž počet většinou převyšuje počet obyvatel této komunity ležící u kanadské hranice.

V Dixville Notch hlasovalo pět lidí a tři z nich - dva demokraté a jeden republikán - dali hlas Bloombergovi. Zbylí dva se rozhodli podpořit senátora Bernieho Sanderse a bývalého starostu města South Bend v Indianě Peta Buttigiege.

Facing a president this disruptive, we cannot risk relying on the same old playbook. Facing a president this divisive, we cannot risk further polarizing Americans.



Let's make room for everybody in this movement. pic.twitter.com/ZOJNS0peLV