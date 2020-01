Proces s Trumpem bude. Republikáni umožní projednávání impeachmentu v Senátu

Aktualizováno 17:13 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Republikáni se nechystají zamítnout ústavní žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa ještě před začátkem jejího projednávání v Senátu. S odkazem na vyjádření jednotlivých senátorů i špiček Republikánské strany to napsal list The New York Times (NYT). Otázkou tak nyní zůstává především to, jak dlouhé republikáni umožní jednání a zda povolí předvolání a výpovědi dalších svědků. O předání žaloby do Senátu bude opozicí ovládaná Sněmovna reprezentantů podle agentury Reuters hlasovat ve středu.