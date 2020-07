Trump řeší další problém. Reaganově nadaci se nelíbí forma, jakou vede kampaň

Nadaci pojmenované po 40. prezidentovi Spojených států, jehož jméno je spojované mimo jiné také s koncem studené války, se nelíbil email, v němž RNC vyzývá občany, aby přispěli na kampaň s tím, že pak obdrží pamětní minci, na níž budou vyobrazeni Trump i Reagan, kteří si jsou vzhledově podobní.

"Prezident Reagan byl hrdým republikánem a příznivcem strany, která bojovala za konzervativní hodnoty, ekonomický liberalismus a minimální stát," reagoval ředitel tiskového oddělení RNC Michael Ahrens ve svém prohlášení pro americkou televizní stanici CNN.

"Podobnosti s ním ročně využívaly tisíce republikánů. Pořádali se také takzvané Reaganovské večírky. Reaganova knihovna dokonce hostí pravidelné debaty našich prezidentských kandidátů. Jelikož právě zmiňovaná nadace uspořádala brífink s Trumpovou rodinou, na němž získala nemalé peníze, a proti mincím nic neříkala, o to víc nás pak překvapila její reakce," dodal.

"Republikánská strana po desetiletí používá pro politické účely podobizen prezidenta Reagana, ale najednou to Reagan Foundation vadí. Je tedy ochotná vrátit všechny peníze, které získala před osmi měsíci?," tweetovala předsedkyně RNC Ronna McDanielová.

Že Reagan Foundation může Trumpově rodině a administrativě vděčit za mnohé věci, potvrdil CNN i Ahrens s dodatkem, že podoba s Reaganem byla využita adekvátně a že příslušný email byl nadaci zaslán ze slušnosti.

Vedením prezidentské kampaně Donalda Trumpa je pověřen Fred Ryan, který je vydavatelem amerického deníku Washington Post a zároveň také předsedou správní rady kalifornské pobočky Reagan Foundation.

"Washington Post je spojen s Reagan Foundation. Vyhrajeme navzdory všem vylhaným průzkumům," napsal na svém twitterovém účtu Trump.

He is, and people are not happy about it. The Washington Post is a political front for Amazon. Nobody treated Ronald Reagan worse! https://t.co/Op2UnQ5uWj