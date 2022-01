Rekordní vlna covidu-19 v USA stále sílí, zvyšuje tlak na americké nemocnice

Denní počty úmrtí spojených s covidem-19 zůstávají relativně nízké, podle deníku The New York Times (NYT) nicméně v posledních dnech stoupají. Americká města mají za prudkého rozmachu nákazy problémy udržet v chodu služby, jako je hromadná doprava.

Rostoucí počty infekcí pozorují prakticky všechny státy USA, přičemž nejvyšší čísla v přepočtu na obyvatele evidují severovýchodní státy Rhode Island, New York a New Jersey. Celoamerické přírůstky se na konci loňského roku dostaly nad předchozí rekord z minulé zimní vlny a po čtvrtku podle agentury Reuters v USA na každý z posledních sedmi dní připadalo zhruba 595.000 zachycených infekcí, podle NYT to bylo asi 611.000.

Explozi nákazy pohání koronavirová varianta omikron, která je podle dosavadních studií nakažlivější než dříve převládající delta, ovšem nezpůsobuje tak často těžké onemocnění. Při extrémně vysokých počtech nakažených to aktuálně v USA znamená, že bilance hospitalizací rychle stoupá a blíží se k rekordu z loňské zimy. Podle údajů na webu listu The Washington Post bylo ve čtvrtek v amerických nemocnicích něco přes 126.000 pacientů s koronavirem. Součet nicméně zahrnuje i lidi hospitalizované z jiných důvodů, než je covid-19, u kterých se nákaza potvrdila později.

USA zaznamenaly od začátku pandemie přes 830.000 úmrtí souvisejících s touto nemocí. Ve srovnání s minulou zimou zatím případy úmrtí ale přibývají relativně pomalu, podle NYT nicméně od konce prosince průměrný počet nových úmrtí vzrostl asi o 200 na aktuálních 1400 denně. V zemi s více než 330 miliony obyvatel je přibližně 74 procent populace očkovanáno alespoň jednou dávkou vakcíny proti covidu-19, tu posilující dostalo 22 procent obyvatel.

Nepříznivý vývoj epidemie způsobuje problémy nejen v nemocnicích, ale i v řadě dalších sektorů, které se potýkají s vysokými absencemi v důsledku nemoci či povinné izolace pracovníků. Ve městě New York tento týden nemohla pracovat asi pětina strojvedoucích a operátorů místního metra, tedy kolem 1300 zaměstnanců, uvedl dopravní podnik. Výsledkem je přerušení provozu na třech z 22 linek a omezení na některých dalších.

Podobné komplikace neřeší jen New York, popisuje list NYT. V Dallasu byla ve čtvrtek v karanténě asi desetina místního hasičského a záchranářského sboru, uvedl mluvčí s tím, že to je nejvyšší podíl od začátku pandemie. Stovky hasičů a policistů vyřadil koronavirus z pracovního procesu i v Los Angeles, starosta Cincinnati nedávno vyhlásil dvouměsíční mimořádný stav v reakci na personální problémy u krizových složek.

Agentura AFP zase informuje, že podle údajů analytické skupiny Burbio tento týden 4500 amerických škol přešlo na distanční výuku nebo alespoň na jeden den zrušilo vyučování. V Chicagu dnes odpadne škola už třetí den po sobě pro více než 300.000 dětí kvůli pokračujícím neshodám ohledně formy výuky mezi vedením města a učiteli. Podle koordinátora protiepidemického týmu Bílého domu Jeffa Zientse nicméně tento týden zůstávalo otevřených 96 procent amerických škol.