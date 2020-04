Republikáni ve státě Wisconsin soudně napadli karanténní opatření

Republikáni opatření považují za porušení pravomocí, napsala v noci na dnešek agentura Reuters.

"Prodloužení vyvolává značné rozhořčení, neboť stojí za zákonnou pravomocí výkonné moci. Obyvatelé Wisconsinu jsou nuceni sedět s rukama v klíně bez možnosti proces ovlivnit," uvedlo republikánské vedení místního zákonodárného sboru.

Evers se rozhodl zachovat preventivní opatření z konce března, které omezuje pohyb na veřejných místech. Prodloužení z guvernérova příkazu nařídila místní ministryně zdravotnictví Andrea Palmová. Podle republikánů tím ale Palmová porušila své pravomoci.

Today’s action by legislative Republicans during a crisis is a shameful response by people elected to protect and serve the people of our state. It is a disservice to those we represent, those who are struggling in this crisis, and the economy we will need to rebuild together.