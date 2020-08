Šest amerických států podalo žalobu na poštu kvůli volbám

"Volby se blíží a já chci ujistit členy výboru i americkou veřejnost, že pošta je schopná a odhodlaná doručit volební lístky bezpečně a včas. Tato svatá povinnost je mou hlavní prioritou od této chvíle až do dne voleb," řekl senátorům DeJoy.

Přes ujišťování o tom, že snižování výdajů podniku a škrty rychlost doručování hlasů nijak nepoznamenají, podalo šest států žalobu právě kvůli tomu, že se takového scénáře obávají. K žalobě se připojily Pensylvánie, Kalifornie, Delaware, Maine, Massachusetts, Severní Karolína a hlavní město Washington.

DeJoy, kterého do čela Poštovní služby Spojených států (USPS) před několika měsíci dosadil současný prezident Donald Trump a který je podle amerických médií štědrým sponzorem Republikánské strany, nyní tvrdí, že většinu změn v doručování zásilek odloží do doby po listopadových volbách. Demokraté se ale obávají, že právě zdržení v doručování zásilek může vést k tomu, že některé volební lístky nebude pošta schopna doručit dostatečně včas na to, aby mohly být započítány. Samotná pošta před časem takové varování zaslala vedení většiny států.

Trump tento týden řekl, že masivní využívání korespondenčního hlasování v prezidentských volbách povede k tolika podvodům, že se kvůli tomu bude muset nejsledovanější hlasování na světě zřejmě opakovat.

Již v prezidentských volbách před čtyřmi roky zaslala svůj hlas poštou asi čtvrtina voličů. Letos by to podle volebních expertů mohla být až polovina, protože se řada lidí obává osobní návštěvy volební místnosti v době pandemie covidu-19, která zasáhla některá místa USA zvlášť silně.