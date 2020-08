Sjezd republikánů: Velebení Trumpa, 177 tisíc obětí koronaviru opomenuto

Republikáni ve své interpretaci hospodářství veskrze pomíjeli ztrátu milionů pracovních míst vlivem pandemie, která o život připravila přes 177.000 Američanů, napsala agentura Reuters. Míra v nezaměstnanosti ve Spojených státech přesahuje deset procent, důvěra spotřebitelů je na šestiletém minimu.

"Vím, že mnoho lidí pociťuje úzkost a někteří se se cítí bezmocně. Chtěla bych, abyste věděli, že nejste sami," vzkázala Američanům první dáma Melania Trumpová. "Administrativa mého muže nepřestane bojovat, dokud nebude všem přístupná účinná léčba nebo vakcína. Donald (Trump) nepoleví, dokud neučiní vše, co dokáže, aby se postaral o každého, koho tato hrozivá pandemie zasáhla," dodala.

Melania Trump puts a kinder sheen on Trump's reelection campaign at the Republican convention, breaking ranks to speak compassionately about #coronavirus victims and recall her own immigrant story in an appeal for racial harmony https://t.co/D4BH1vcoaE pic.twitter.com/ZdpRau7E4l