Školy v New Yorku zůstanou do konce roku zavřené

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Školy v New Yorku zůstanou kvůli pandemii nemoci covid-19 uzavřeny do konce školního roku. Dnes to podle agentury AP oznámil starosta amerického velkoměsta Bill de Blasio. Školáci se tak do vyučovacích lavic vrátí až v září.