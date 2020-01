Tragédie pro Kanadu. Írán musí zcela objasnit sestřelení boeingu, žádá Trudeau

Reagoval tak na dnešní přiznání Teheránu, že plnou zodpovědnost za sestřelení letadla přijaly íránské revoluční gardy. Na palubě letadla bylo mnoho Kanaďanů a vláda v Ottavě se hodlá od Teheránu domáhat rovněž úplné spolupráce při vyšetřování. Uvedla to agentura Reuters.

Ze 176 lidí, kteří zahynuli v troskách letadla krátce po jeho středečním startu z teheránského letiště, mělo 57 i kanadské občanství. V Kanadě žije početná íránská diaspora. Kanadský premiér už ve čtvrtek uvedl, že letadlo sestřelila íránská raketa, ale Teherán to až do dneška popíral.

Trudeau v dnešním prohlášení uvedl, že Írán teď uznal, že letadlo sestřelily jeho vlastní ozbrojené síly. Kanadská vláda usiluje o spravedlnost pro příbuzné a přátele obětí.

Families of the victims of Flight PS752 & Canadians have questions. And they deserve answers. @HarjitSajjan, @FP_Champagne and I met with the Incident Response Group this afternoon to discuss the latest on the investigation and the current situation on the ground in Iran. pic.twitter.com/myVZbkf8RC