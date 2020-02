Trump hřímal: Vlajka USA musí být na Marsu první, vymýtíme AIDS

"Do konce desetiletí vymýtíme epidemii AIDS v Americe," řekl Trump. Syndrom získaného selhání imunity, jak se onemocnění jmenuje, způsobuje vir HIV. Lék proti této smrtelné virové nákaze dosud neexistuje.

Trump chce rovněž zintenzivnit tažení proti drogám, obzvláště pak proti opioidům. BBC před týdnem k této problematice uvedla, že od konce 90. let, kdy se USA potýkají s opioidovou krizí, zemřelo na předávkování okolo 400.000 Američanů.

Trump dále hovořil o zlepšení dostupnosti zdravotní péče včetně nutnosti snížit cenu léků. Vyzval proto Kongres, aby přijal příslušný zákon o cenové transparentnosti, který by výrazně snížil ceny léků na předpis. "Dejte mi ten zákon na stůl a já bez průtahů podepíši," řekl prezident.

V části projevu, kdy Trump hovořil o tom, že někteří se snaží zdravotní péči zničit, sbor demokratů prezidenta přerušil výkřikem, že je to on, kdo tak činí. "To vy," křičeli demokraté na adresu prezidenta. Demokraté také zvedli ruce s třemi vztyčenými prsty na znamení návrhu zákona HR3, kterým demokraté cenu léků chtějí snížit.

Trump rovněž požádal Kongres o navýšení investic do neonatálního výzkumu. "To je také důvod, proč vyzývám Kongres, aby přijal zákon zakazující potraty v pozdních termínech," řekl.

Vlajka USA musí být první, která bude na Marsu vztyčena

"Letos se Američané vrátí do vesmíru na palubě amerických raket," řekl Trump. Zmínil také kosmické lodě soukromých amerických společností SpaceX a Boeing, které na letošní rok plánují první pilotované mise.

Před letem k Marsu chtějí Američané nejdříve opět přistát na Měsíci, kam dosud mimo USA žádná jiná země lidskou posádku vyslat nedokázala.