Trump kritizoval Írán: Má se starat o lidi a neohrožovat okolí

Aktualizováno 17:53 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Žádný odpovědný stát by neměl subvencovat krvelačnost Íránu. Na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku to dnes řekl americký prezident Donald Trump v souvislosti se sporem o jaderný program Teheránu. Šéf Bílého domu zároveň vyzval lídry Íránu, aby se starali o svůj lid místo toho, aby vyhrožovali okolním zemím.