Trump nakonec podle médií omilostnil svého bývalého stratéga Bannona

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americký prezident Donald Trump se rozhodl omilostnit svého bývalého poradce a hlavního stratéga Steva Bannona, který čelil obvinění z podvodu v souvislosti se sbírkou na stavbu zdi na hranici s Mexikem. S odvoláním na představitele Bílého domu to napsal americký list The New York Times (NYT).