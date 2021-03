Trump o další kandidatuře rozhodne až po volbách v roce 2022

V roce 2022 se bude stejně jako každé dva roky rozhodovat o obsazení celé Sněmovny reprezentantů a o třetině senátorských křesel. Trump potvrdil, že chce svým vlivem pomoci republikánům získat převahu v obou kongresových komorách. Volby v polovině prezidentského mandátu bývají často považovány za referendum ohledně vládnoucí hlavy státu, kterou se stal v lednu demokrat Joe Biden.

"Myslím, že máme velice, velice dobrou šanci získat zpět Sněmovnu," řekl exprezident. "Je tu dobrá šance, že získáme zpátky i Senát, a upřímně, naše rozhodnutí učiníme až poté," řekl ohledně své případné další snahy o návrat do Bílého domu.

Trump odsloužil jeden prezidentský mandát, loni jej ve snaze prodloužit svůj pobyt v úřadu nejmocnějšího muže světa zastavil Biden. Republikán by však podle ústavy mohl usilovat o další čtyři roky v Bílém domě v následujících prezidentských volbách plánovaných na rok 2024.

Trump v rozhovoru vyjádřil přesvědčení, že by se za něj jeho podporovatelé v případě kandidaturu zřejmě znovu postavili. "Podle všech průzkumů si přejí, abych znovu kandidoval, ale podíváme se na to a uvidíme," řekl.

Exprezident také všem doporučil, aby si nechali dát vakcínu proti covidu-19. Řada průzkumů z poslední doby totiž ukázala, že se mnoho jeho podporovatelů nechce nechat naočkovat. Bidenův Bílý dům proto začal vymýšlet strategii, jak tyto lidi k vakcinaci přesvědčit. V pondělí také uvedl, že nepočítá s tím, že by s takovou snahou Trump pomohl.

"Je to skvělá vakcína, Je to bezpečná vakcína. A je to něco, co funguje," řekl Trump, který se nechal naočkovat již v lednu, na rozdíl od řady jiných vysokých činitelů to však udělal bez přítomnosti médií.

Trump se od ledna, kdy skončil v Bílém domě, drží poměrně stranou veřejného zájmu, mezi republikány má však nadále zásadní vliv. Ve straně se přitom po jeho odchodu rozhořely spory mezi tradičním vedením, do nějž patří například šéf senátní menšiny Mitch McConnell, a Trupovými skalními přívrženci, podle nichž budoucnost strany závisí na setrvalé podpoře protrumpovské voličské základny.

Exprezident popudil řadu svých spolustraníků v posledních měsících svého mandátu, kdy opakovaně bez důkazů hovořil o údajných volebních podvodech a volbách "ukradených" demokraty. Čelil rovněž obviněním, že svou štvavou rétorikou podnítil nepokoje v sídle Kongresu ze začátku ledna, a stal se prvním prezidentem v historii, který čelil za své působení v Bílém domě dvěma ústavním žalobám.

Někteří republikáni v Kongresu se proto proti Trumpovi postavili a přidali se při ústavní žalobě na stranu demokratů. Exprezident jim za to hrozí, že proti nim v primárních volbách postaví protikandidáty, které výslovně podpoří. Řadové příznivce Republikánské strany rovněž vyzval, aby zasílali finanční příspěvky raději jeho chystanému politickému akčnímu výboru (super PAC), než tradičním republikánským strukturám.