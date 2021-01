Trump přišel o šanci vrátit se do Bílého domu, tvrdí muž z Pentagonu

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Jako podněcovatel nejhoršího útoku na americké demokratické instituce za více než století Donald Trump zřejmě zničil své vyhlídky na návrat do Bílého domu za čtyři roky. V komentáři pro server National Interest to píše Dov S. Zakheim, bývalý náměstek amerického ministra obrany a současný místopředseda think tanku Center for National Interest.