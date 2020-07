Trump se zmínil o možnosti odkladu prezidentských voleb

Šéf Bílého domu v této souvislosti, opět bez důkazů, uvedl, že korespondenční hlasování bude zneužito k volebním podvodům, poznamenala agentura Reuters.

Data federálních voleb jsou v USA upravena federálními zákony. Prezidentské volby se mají konat první úterý po prvním listopadovém pondělí, přičemž jakákoli změna data by musela být schválena Kongresem. Ústava zároveň neumožňuje odložit následnou inauguraci, jež se má konat 20. ledna 2021.

Trump dnes na twitteru napsal: "S univerzálním hlasováním poštou (nikoliv hlasováním v nepřítomnosti, které je v pořádku) budou volby 2020 nejnepřesnějšími a nejvíce podvodnými v historii. Pro Spojené státy to bude velký trapas. Odložte volby, dokud lidé nebudou moci hlasovat správně a bezpečně???".

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???