Trump válčí v Íránu bez svolení Kongresu, poslanci mu to chtějí zatrhnout

Pro rezoluci hlasovalo 224 členů Sněmovny reprezentantů, proti jich bylo 194. Proti rezoluci zvedlo ruku osm demokratů. Demokratickou většinu podpořili i tři republikáni. Podle agentury AFP bude obtížné, aby text přijal i Senát, který kontrolují převážně za Trumpem stojící republikáni.

Tune in as I speak with reporters as the House prepares to vote on a War Power Resolution limiting President Trump’s military actions regarding Iran. https://t.co/52Ti1FNj1Y