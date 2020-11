Trumpova horká linka se stala terčem telefonních vtípků

Bidena v sobotu americká média na základě dosud sečtených hlasů a projekcí prohlásila za zvoleného prezidenta. Trump však porážku neuznal a trvá na tom, že bude pokračovat v právních bitvách. Trump a jeho spojenci již před volbami tvrdili, že rozšířené korespondenční hlasování povede k rozsáhlým podvodům, žádné důkazy to však nedokládají, píše web The Hill.

Web ABC News s odvoláním na nejmenované zdroje napsal, že v hlučné místnosti v ústředí Trumpovy kampaně v Arlingtonu zaměstnanci od volebního dne přijímají stovky hovorů na horké lince, která byla zřízena s cílem zjistit případy podvodů. Pro část z těchto lidí, z nichž některým za několik dní vyprší pracovní smlouvy, se však telefonáty podle ABC staly "noční můrou", jelikož jsou "bombardováni" vtípky Bidenových podporovatelů, kteří si vymýšlí volební podvody nebo se Trumpovi vysmívají a následně zavěsí. Nahrávky hovorů se mezitím šíří na sociálních sítích.

Někteří lidé pracující pro Trumpovu kampaň se nyní svěřili, že na horké lince obdrželi telefonáty od "levičáckých teenagerů" a někdy i "znepokojivé nevyžádané fotky pro dospělé", uvedl zpravodaj amerického webu Axios Jonathan Swan.

Jeden z Trumpových synů, Eric Trump, se na twitteru nechal slyšet, že za nevyžádanými hovory stojí Demokratická strana, která chce linku zahltit.

V jednom hovoru volající nahlásila, že se "obézní želva překulila na záda a plácá se na horkém slunci," patrně v narážce na nedávná slova novináře televize CNN Andersona Coopera, který řekl, že lidé takto nyní vnímají prezidenta Trumpa. Cooper Trumpa v živém přenosu přirovnal k želvě poté, co republikánský prezident prohlásil, že volby vyhrál a šířil nepravdivá tvrzení, píše web USA Today.

Anderson Cooper: "That is the president of the United States. That is the most powerful person in the world. We see him like an obese turtle on his back flailing in the hot sun, realizing his time is over." pic.twitter.com/Az8Gp22wfJ