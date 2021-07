Trumpovým právníkům hrozí trest za jejich volební žaloby v Michiganu

Při pondělním slyšení je dlouze vyslýchala a žádala po nich vysvětlení, jak ověřovali pravdivost tvrzení, jež následně předložili soudu jako důkazy. Některé odpovědi ji velmi udivily, píše list The Washington Post.

Trumpovi právníci, mezi nimi Sidney Powellová a L. Lin Wood, podali v listopadu žalobu k soudu v Michiganu, v níž tvrdili, že ve státu došlo k rozsáhlým volebním podvodům. Žádali, aby soudkyně zvrátila potvrzené výsledky voleb a přisoudila vítězství ve státu Trumpovi. Parkerová to tehdy rezolutně odmítla s tím, že právníci takto zásadní požadavek, který by de facto zbavil volebního práva 5,5 milionu lidí, nezakládají na "ničem jiném než na spekulacích a domněnkách" o volebních podvodech.

Právníci města Detroit pak Trumpův tým zažalovali a chtějí, aby jim soud odebral licenci pro poskytování právního poradenství v celém státu. Žaloba Trumpových právníků podle nich podryla důvěru v legitimitu listopadových voleb, čímž přispěla k lednovému útoku Trumpových stoupenců na Kapitol. "Nemůžeme odčinit to, co se už stalo, ale tento soud může udělat něco pro to, aby svět věděl, že právníci v této zemi nemohou volně využívat soudy k šíření lží," řekl člen obžaloby za město Detroit David Fink.

Soudkyně Parkerová pak uvedla, že důkazní materiály předložené Trumpovými právníky byly protkané zjevnými chybami, spekulacemi i špatným pochopením toho, jak vlastně volby v Michiganu fungují.

Trumpův tým na obhajobu uvedl, že důkazy předkládal v dobré víře ve snaze vystoupit s pochybnostmi ohledně férovosti voleb.

Parkerová rozhodne ve sporu do několika týdnů. Trumpovu týmu může například přikázat zaplacení soudních výloh, případně ale i uložit další pokuty a v nejzazším případě i odebrat právní licenci ve státu Michigan.

Soudkyně v pondělí procházela jednotlivé dokumenty, které Trumpův tým předložil jako důkazy údajných podvodů a ptala se jeho členů, jakým způsobem je ověřovali. Jeden z důkazů se zakládal na sdělení republikánské pozorovatelky, která se domnívala, že viděla zaměňování volebních lístků volební komisí. Při otázkách Parkerové však vyšlo najevo, že s touto svědkyní nikdo z právníků nikdy nemluvil a neptal se jí na podrobnosti.

Powellová a její tým se také například spoléhali na tvrzení člověka vedeného jen pod přezdívkou Spider (pavouk), který tvrdil, že je bývalým činitelem vojenské rozvědky a zachytil internetovou komunikaci, jež nasvědčuje, že s výsledky voleb manipulovala Čína a Írán. Americkým médií se však podařilo zjistit totožnost dotyčného, u nějž se ukázalo, že v rozvědce nikdy nepůsobil a jen se do ní hlásil, přičemž neuspěl již v první fázi výběrového řízení.

Trumpův právní tým čelí v poslední potížím kvůli snahám zvrátit výsledek voleb, které experti a volební činitelé označili za zcela regulérní. Powellová je například obžalována za pomluvu firmou Dominion Systems, která provozuje volební přístroje. Trumpův osobní právník Rudy Giuliani má pozastavenou právní licenci ve státu New York za to, že "sděloval prokazatelně nepravdivé a zavádějící informace soudům, zákonodárcům a veřejnosti".

Ve Wisconsinu žádá uhrazení soudních výloh za Trumpovy žaloby guvernér Tony Evers, v Georgii úřady vedou vyšetřování ohledně toho, zda se Trump a jeho tým nesnažili nelegálním způsobem přesvědčovat místní činitele k manipulaci s volebními výsledky. Po zahájení podobného vyšetřování volají i vysocí státní činitelé v Arizoně.

Trump i přes neschopnost prokázat svoje tvrzení neustále trvá na tom, že je pravým vítězem voleb on a že Biden a demokraté volby "ukradli". Exprezident má přitom stále zásadní vliv v Republikánské straně, což ukázala i víkendová Konference konzervativní politické akce (CPAC). Na 70 procent účastníků akce v anonymním průzkumu uvedlo, že by si Trumpa přálo jako kandidáta republikánů na prezidenta v roce 2024. Trump svůj úmysl usilovat o další mandát v Bílém domě zatím nepotvrdil ani nevyvrátil, vyjádří se zřejmě až po volbách do Kongresu, jež se uskuteční příští rok.