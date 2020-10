Exporadce radí Trumpovi. V případě volební porážky by vyhlásil stanné právo

Bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa, Roger Stone během nedávného rozhovoru pro konspirační pravicovou stanici Infowars řekl, že pokud Joe Biden vyhraje volby, Trump by se měl chopit moci. Zvážit by dle Stona měl vyhlášení stanného práva nebo uplatnění federálního zákona Insurrection Act, který prezidentovi umožňuje rozmístit vojenské jednotky na území Spojených států k potlačení bezpráví, povstání a vzpoury.

Současně by prý Trump měl využít situace a nařídit stíhání kohokoli, kdo by se byť jen spolupodílel na ilegální aktivitě. Jako příklad uvedl generálního ředitele Facebooku Marka Zuckerberga, manžele Clintonovi a generálního ředitele twitteru Tima Cooka. O rozhovoru Stona s Alexem Jonesem z Infowars informovala společnost MediaMatters.

Infowars je známá především sířením svých konspiračních teorií, které staví na příklad na přesvědčení, že světová politika je řízena elitami nebo prostřednictvím „deep state“. Jonesovi byl zrušen účet na několika internetových platformách z důvodu šíření tzv. „hate speech“. Hostem této stanice byl mimo jiné i sám Donald Trump.

Během rozhovoru dále uvedl, že Trump by měl jmenovat bývalého sněmovního reprezentanta Boba Barra do funkce poradce speciálních jednotek složených z agentů FBI, federálních maršálů a republikánských státních úředníků, kteří by měli zasáhnout v případě, že by v den voleb došlo k nějaké kriminální aktivitě.

Přitom poukázal především na Nevadu. ,,Federální maršálové by se měli zmocnit všech volebních lístků v Nevadě. Jsou zkorumpované a pokud se to prokáže, žádný by neměl být započítán. Pane prezidente, pošlete federální maršály za volební radou do Clark County,“ řekl Jonesovi Stone.

Kritizoval i levicová média. Jejich aktivity v souvislosti s nadcházejícími volbami označil za „rozvratné“. Média podle něj prý rozpoutala válku. Stone zároveň naznačil, že se ve volbách nějakým způsobem bude angažovat i letos. ,,Jakkoli budu Donaldu Trumpovi v jeho kampani pomáhat, vše bude zcela legální.“

Loni byl Roger Stone shledán vinným v sedmi bodech obžaloby včetně lhaní Kongresu, maření vyšetřování a ovlivňování svědků v souvislosti s vyšetřováním ruského vlivu v prezidentských volbách před čtyřmi lety. Donald Trump Stona od vězení zachránil zmírněním jeho trestu.