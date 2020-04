Trumpův exporadce Stone neuspěl se žádostí o nový proces, musí do vězení

Následně se v médiích objevila informace, že někdejší Trumpův právník Michael Cohen kvůli koronavirové krizi předčasně opustí vězeňskou celu a zbytek tříletého trestu si bude moci odpykat v domácím prostředí.

Soud v New Yorku poslal Cohena za mříže v prosinci 2018 poté, co se obžalovaný přiznal k několika trestným činům. Bylo mezi nimi lhaní na půdě Kongresu, dále porušení zákona o financování volební kampaně v souvislosti s vyplácením peněz za mlčení dvěma ženám, které tvrdí, že měly s Trumpem milostný poměr.

Bývalý právník šéfa Bílého domu je od loňského května ve vězení u obce Otisville severně od New Yorku, kde se podle CNN u 14 trestanců a sedmi zaměstnanců potvrdila nákaza koronavirem. Informované zdroje pod podmínkou zachování anonymity uvedly, že Cohenovi bylo oznámeno, že kvůli zdravotnické krizi bude předčasně propuštěn. Než se tak stane, musí ve věznici absolvovat 14denní karanténu.

Podle agentury AP americký ministr spravedlnosti William Barr tento měsíc nařídil federální vězeňské službě, aby posílila využívání domácího vězení a urychlila propouštění vybraných vězňů, počínaje třemi věznicemi prohlášenými za ohniska nákazy. Zařízení v Otisville mezi nimi nebylo.

I Trumpův exporadce Stone byl odsouzen za lhaní v Kongresu, kromě toho ještě za ovlivňování svědka a maření vyšetřování, které se zabývalo snahou Ruska ovlivnit výsledek posledních prezidentských voleb. Po únorovém oznámení výše trestu se jeho tým dožadoval nového procesu, přičemž obvinil jednu z porotkyň ze zaujatosti. Soudkyně Amy Bermanová Jacksonová nyní žádost zamítla.

"Ústřední předpoklad návrhu, tedy že z názoru porotkyně na prezidenta lze usuzovat, že nemohla spravedlivě posuzovat důkazy proti obžalovanému, není podložen žádnými fakty nebo údaji... Návrh představuje věž z pobouření, která ale, sečteno podtrženo, nestojí na pevných základech. Žádost o nový proces se proto zamítá," zdůvodnila své rozhodnutí soudkyně.

