Trumpův poradce: Čína tají informace, chce vydělat na vakcíně proti koronaviru

Spojené státy evidují zdaleka nejvíce nakažených koronavirem i zemřelých v souvislosti s covid-19 na světě. Jejich čelní představitelé přitom opakovaně tvrdí, že Peking zatajoval některé údaje z raných fází pandemie, jež propukla v čínské provincii Chu-pej.

"Jedním z důvodů, proč nás zřejmě nepustili do země a nedali nám data o viru na začátku, je, že se snaží co nejrychleji získat vakcínu a přemýšlí nad tím jen jako nad konkurenčním obchodním soubojem. Je to obchodní záležitost, aby mohli prodat vakcínu světu," řekl Navaro v televizi Fox News. "My je ale porazíme. My je porazíme díky vůdcovství prezidenta (Donalda) Trumpa," dodal poradce s tím, že na očkovací látce pracuje v USA ve spolupráci s místním ministerstvem zdravotnictví hned pět společností.

Dnes přijatá rezoluce Valného shromáždění OSN žádá po generálním tajemníkovi organizace, aby se zasadil za "spravedlivý, transparentní, rovný a efektivní přístup a distribuci preventivních nástrojů, laboratorních testů, budoucích léků a budoucích vakcín proti covid-19". Cílem je, aby se těchto věcí dostalo všem, kteří je potřebují, a to zejména v rozvojových zemích.

Jedná se o teprve druhou rezoluci, kterou Valné shromáždění v souvislosti se současnou pandemií přijalo. Rada bezpečnosti OSN se oproti tomu na žádném společném textu zatím neshodla. Agentura AFP připomíná, že rezoluce Valného shromáždění nejsou na rozdíl od rezolucí RB OSN závazné, mohou však mít politickou váhu.

Na nemoc covid-19 v současné chvíli neexistuje účinný lék. Nákaza si po celém světě vyžádala přes 170.000 úmrtí, koronavirus se prokázal již u 2,47 milionu osob. Spojené státy evidují více než 784.000 nakažených, z nichž zemřelo přes 42.000 lidí, asi polovina jen ve státu New York.