USA jednostranně ohlásily obnovení sankcí OSN vůči Íránu. Může to vyvolat ostré spory, píše AP

Šéf americké diplomacie Mike Pompeo v srpnu oznámil, že zahájil třicetidenní proces, který by měl vést k obnovení sankcí OSN vůči Íránu. Učinil tak prostřednictvím stížnosti zaslané Radě bezpečnosti ohledně toho, že Teherán údajně porušuje jadernou dohodu (JCPOA) z roku 2015, v níž se Írán zavázal omezit svůj jaderný program výměnou za zrušení sankcí. Lhůta vedoucí k obnovení sankcí podle americké vlády nyní vypršela.

"Spojené státy učinily tento rozhodný krok, jelikož kromě toho, že Írán nedodržuje závazky plynoucí z JCPOA, Rada bezpečnosti neprodloužila zbrojní embargo OSN vůči Íránu, které platí již 13 let," uvedl podle agentury AP Pompeo.

" V souladu s našimi právy (...) jsme zahájili proces k obnovení prakticky všech zrušených sankcí OSN, včetně zbrojního embarga," uvedl Pompeo. "Svět bude díky tomu bezpečnější," doplnil.

We will not hesitate to enforce our sanctions, and we expect all @UN Member States to fully comply with their obligations under these re-imposed restrictions.