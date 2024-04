Jaderné zbraně se přesunou na orbitu? Rusko vetovalo rezoluci o zastavení zbrojení ve vesmíru

Podle informací agentury AP podpořilo 13 z 15 členů Rady bezpečnosti OSN návrh rezoluce, která vyzývá všechny země, aby nevyvíjely ani nerozmisťovaly jaderné zbraně či jiné zbraně hromadného ničení ve vesmíru, což již zakazuje mezinárodní smlouva z roku 1967, které se účastnily i USA a Rusko. Rusko však rezoluci vetovalo a Čína se hlasování zdržela.

Rezoluce dále požaduje, aby členské státy OSN souhlasily s případným ověřením dodržování této dohody. Po hlasování americká velvyslankyně při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová upozornila, že i když ruský prezident Vladimir Putin deklaroval, že Moskva nemá záměr umístit jaderné zbraně ve vesmíru, veto Ruska vzbuzuje otázky o tom, co skutečně plánuje.

Rusko tvrzení o vývoji takové zbraně popřelo, ale představitelé americké administrativy odmítli před hlasováním poskytnout podrobnosti zpravodajských informací, které by mohly jejich obvinění podpořit.

Zástupce ruského velvyslance při OSN Dmitrij Polanskij označil rezoluci za "další propagandistický tah Washingtonu" a tvrdil, že je "daleko od reality".

Rezoluci předložily Spojené státy 18. března poté, co Bílý dům uvedl, že Rusko má schopnost vyvíjet vesmírnou jadernou zbraň, která by mohla v případě výbuchu poškodit družice na oběžné dráze. Thomasová-Greenfieldová zdůraznila, že taková událost by mohla zničit tisíce družic po celém světě a vážně narušit mnoho životně důležitých služeb, na nichž jsme všichni závislí.

Družice se staly klíčovými aktivy ve vojenských operacích, jako je komunikace a navigace, což je patrné například z konfliktu na Ukrajině, kde se drony řízené pomocí družic staly součástí bojových operací. Smlouva z roku 1967 zakazuje jakékoli umístění zbraní hromadného ničení ve vesmíru nebo na oběžné dráze Země.