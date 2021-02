USA nechtějí pozvat Rusko do skupiny vyspělých zemí G7

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spojené státy nechtějí pozvat Rusko do skupiny lídrů rozvinutých zemí G7. Novinářům to dnes podle agentury Reuters řekla mluvčí Bílého domu Jen Psakiová. USA tak opouští snahu bývalého prezidenta Donalda Trumpa, který opětovné přijetí Moskvy do skupiny podporoval.