USA zvažují poslat Ukrajině houfnice, drony nebo obrněné vozy Humvee

Oficiální oznámení se čeká do konce týdne, napsal deník The New York Times.

Jaké položky nakonec budou nové dodávky vojenské pomoci tvořit, nebylo přesně jasné. Podle informací listu The Washington Post (WP) se v předběžných plánech objevily i vrtulníky ruské výroby Mi-17, nejmenovaný obranný činitel ale po prvotním zveřejnění zprávy dodávky těchto strojů vyloučil.

WP i web Politico nicméně hovoří o plánovaných dodávkách dronů, houfnic a ochranného vybavení pro případ chemického, biologického nebo jaderného útoku. Deník WP kromě toho zmiňuje i vozy Humvee, ovšem bez podrobností o počtu či verzi. Ministerstvo obrany konkrétní body nepotvrdilo, náměstkyně ministra Kathleen Hicksová ovšem v úterý uvedla, že Pentagon se snaží Ukrajincům dodat zbraně, které "jim poskytnou trošku větší dostřel".

Dosud USA od útoku ruské armády dodaly na Ukrajinu tisíce protipancéřových a protileteckých střel, tisíce ručních zbraní nebo stovky "sebevražedných" dronů Switchblade. "Jsme vděčni za dosud poskytnutou americkou pomoc a naléhavě potřebujeme další těžké zbraně, abychom zabránili novým ruským zvěrstvům," uvedl v noci na dnešek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zprávy o rozšíření americké pomoci na nové druhy techniky přichází za měnící se situace na bojišti, které se po neúspěchu Rusů v okolí Kyjeva zúžilo na oblasti na jihu a východě Ukrajiny. Také přichází poté, co začaly těžší techniku na Ukrajinu posílat některé evropské země včetně ČR. Británie o víkendu slíbila 120 obrněných vozidel a protilodní raketové systémy a Slovensko předalo Ukrajincům systém protivzdušné obrany S-300. Obrněná vozidla Kyjevu začala posílat také Austrálie: první tři transportéry Bushmaster podle ukrajinského velvyslance v Austrálii už do země dorazily.