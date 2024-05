Izrael nadále operuje v okolí Rafáhu. Pozastavení pomoci z USA popírá

Izraelská armáda už v úterý zabila dvě desítky bojovníků palestinského teroristického hnutí Hamás a objevila tři tunely, které by mohly vést do Egypta. Podle Times of Israel však není jasné, zdali mají radikálové stále funkční tunely pro pašování zbraní z Egypta.

Agentura Reuters s odkazem na svědky z místa uvedla, že Hamás svádí boje s izraelskými vojáky východně od Rafáhu, přičemž tanky zůstávají na hraničním přechodu a nepostupují dále do města.

Podle deníku Haarec se Izraelci připravují i na další operace na severu Pásma Gazy a v jeho centrální části, kde se Hamás pokouší opět ovládnout poškozenou civilní a vojenskou infrastrukturu.

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari řekl novinářům, že případné neshody mezi Izraelem a USA se řeší za zavřenými dveřmi. Spolupráce podle něj pokračuje. Reagoval tak na zprávy, podle nichž Američané pozastavili dodávku bomb kvůli ofenzivě v Rafahu.

Nejnovější izraelský vojenský postup v úterý každopádně odsoudil Egypt s Tureckem či Jordánskem, ale také generální tajemník OSN António Guterres nebo šéf unijní diplomacie Josep Borrell.