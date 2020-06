Útočník v Kalifornii najel do obchodu a začal střílet

Podle místního šerifa vše začalo v sobotu o půl čtvrté odpoledne místního času (dnes 00:30 SELČ).

Active Shooter at a Wal-Mart distribution Center in Red Bluff, Ca. leave 2 dead and 4 injured on Saturday. 6/27/2020#activeshooter #Walmart #RedBluff #California pic.twitter.com/UpQz3CRcDX