V USA vykonali spornou federální popravu

Je to poprvé za posledních 130 let, co byla federální poprava vykonána v období, kdy se střídají u moci dvě odlišné administrativy, informuje AP. V předchozích případech končící vláda popravu nechala odložit. Dosluhující prezident Donald Trump má v plánu nechat vykonat další čtyři tresty smrti - jeden v prosinci a další tři v lednu.

Bernard, kterému bylo v době činu 18 let, byl odsouzen za účast na dvojnásobné vraždě v roce 1999. On a dalších čtyři muži, kterým bylo méně než dvacet let, unesli v Texasu manžele Bagleyovi, od kterých chtěli získat peníze. Na konci únosu jeden z mužů, Christopher Vialva, který byl popraven v září, manžele zastřelil. Následně Bernard zapálil vůz s jejich těly uvnitř. U soudu se vedl spor, nakolik Bernard skutečně zavinil smrt unesených manželů.

K změně trestu smrti na doživotí vyzvala amerického prezidenta Donalda Trumpa petice, kterou podepsalo přes 500.000 lidí. Mezi nimi byla i celá řada veřejně známých osobností, například Kim Kardashianová Westová. K výzvě se připojilo i pět členů poroty, která Bernarda odsoudila. Podle nich Bernard neměl v úmyslu manžele zabít a postrádal kvalitní obhajobu.

Podle Bernardova advokáta jeho klient "udělal v 18 letech strašlivou chybu", kterou si nikdy nepřestal vyčítat.

Trumpova administrativa nehodlá přerušit popravy ani kvůli epidemii covidu-19. Z tohoto důvodu pozastavily výkon trestu smrti některé americké státy jako Texas.

Federální vláda obnovila popravy v červenci letošního roku po 17 letech odmlky poté, co dostala souhlas od amerického nejvyššího soudu. Ministr spravedlnosti William Barr řekl, že jeho úřad má povinnost vykonat rozhodnutí soudů včetně rozsudků smrti a poskytnout pozůstalým pocit ukončení případu.