V USA začne rozsáhlé testování na koronavirus, oznámil Trump

"Udělaly se změny a testování se bude brzy provádět ve velmi velkém měřítku," uvedl Trump na twitteru. "Prolomili jsme byrokracii a jsme připraveni začít," dodal bez podrobností k rozsahu testování.

Ministerstvo zdravotnictví následně oznámilo, že poskytne 1,3 milionu dolarů (30,5 milionu Kč) dvěma firmám, které pracují na vývoji rychlého testu na odhalení nemoci COVID-19. Cílem je potvrdit přítomnost koronaviru v těle do hodiny. Test kalifornské společnosti DiaSorin Molecular by podle ministerstva mohl být připraven ke schválení do šesti týdnů, test firmy QIAGE z Marylandu do dvanácti.

Ve svém tweetu prezident rovněž kritizoval Středisko pro kontrolu nemocí a prevenci (CDCP), jednu z organizací, které stojí v čele boje proti šíření koronaviru ve Spojených státech. Její testovací systém označil za "nepřiměřený a pomalý při rozsáhlých pandemiích".

.... Their response to H1N1 Swine Flu was a full scale disaster, with thousands dying, and nothing meaningful done to fix the testing problem, until now. The changes have been made and testing will soon happen on a very large scale basis. All Red Tape has been cut, ready to go!