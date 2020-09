Venezuela a Kuba kritizovaly v OSN imperialismus USA

Uvedla to dnes agentura AFP s tím, že Maduro odsuzoval "svět hegemonie, svět imperialismu" v předem nahraném projevu, odvysílaném během Valného shromáždění OSN.

"Venezuela hájí multipolární svět a reformovaný systém OSN, který dokáže prosazovat mezinárodní právo a chránit národy světa," zdůraznil. Rovněž kritizoval americké útoky - aniž by vyslovil název Spojených států - proti Světové zdravotnické organizace (WHO). "Teď není čas urážet a vyhrožovat WHO, teď se musíme v jejím zájmu sjednotit," prohlásil podle AFP.

Spojené státy v OSN kritizoval také šéf kubánské diplomacie Bruno Rodríguez. Multilaterální svět a mezinárodní právo jsou podle něj ohroženy největší světovou velmocí. "Nezodpovědné chování Spojených států představuje nejvýznamnější nebezpečí pro mír a mezinárodní bezpečnost," prohlásil. "Zdá se, že USA jsou ve válce s celou planetou a jejími obyvateli," dodal při kritice sankcí, které USA uvalily na Kubu.