Maduro se v Egyptě účastní klimatické konference, hovořil i s Macronem

"Jak to jde?" zeptal se Macron Madura. "Skvěle, čím dál lépe. Kdy nás navštívíš?" odpověděl Maduro, zatímco si s francouzským prezidentem třásl rukou. Na to Macron ztišil hlas a řekl: "Je třeba najít cestu." Poté francouzský prezident hovořil o tom, že by mohli začít "bilaterálně spolupracovat, aby to bylo užitečné pro zemi i pro region". Podle deníku El País se Francie snaží o obnovení rozhovorů mezi Madurem a venezuelskou opozicí s cílem uspořádat ve Venezuele svobodné prezidentské volby.

Tématem rozhovoru Macrona s Madurem byla i chystaná mezinárodní konference Pařížské mírové fórum, která se koná 11. a 12. listopadu ve francouzské metropoli a jíž se účastní řada politiků, včetně prezidentů Argentiny a Kolumbie Alberta Fernándeze a Gustava Petra či šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella. "Na konferenci vám pošlu (šéfa parlamentu) Jorgeho Rodrígueze, s nímž můžeš mluvit zcela důvěrně," řekl Maduro Macronovi v pondělí v Egyptě.

Francie byla přitom jednou z pěti desítek zemí, které v roce 2019 uznaly za prozatímní hlavu Venezuely Juana Guaidóa, šéfa tehdejšího parlamentu ovládaného opozicí. Učinily to poté, co venezuelští poslanci neuznali nový Madurův mandát, protože vzešel z nesvobodných voleb. Loni v lednu ministři zahraničí EU snížili pozici Guaidóa zpět pouze na opozičního lídra a nedávno se objevily nepotvrzené zprávy, že podobný krok chystá i Washington.

Rozhovory mezi venezuelskou vládou a opozicí, které se loni konaly v mexické metropoli, ale posléze uvízly na mrtvém bodě, se snaží odblokovat i Spojené státy. Nyní o to usilují také v souvislosti s energetickou krizí, protože zmírnění sankcí by vedlo k větší těžbě ropy v této jihoamerické zemi.

Maduro v Egyptě na klimatické konferenci jednal rovněž s levicovým kolumbijským prezidentem Petrem, tématem byla zejména spolupráce při ochraně amazonského pralesa. Ta bude na programu konference OSN v Šarm aš-Šajchu také začátkem příštího týdne, kdy tam má dorazil budoucí brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Ten se úřadu hlavy státu ujme 1. ledna, kdy vystřídá krajně pravicového prezidenta Jaira Bolsonara, za jehož vlády se výrazně zhoršilo odlesňování Amazonie.