Výhled počasí do poloviny září. Přelom měsíce má být nadprůměrný

Jan Hrabě

19. srpna 2025 7:00

Letní počasí
Letní počasí Foto: Pixabay

Už i do prvních dvou týdnů nadcházejícího školního roku vidí meteorologové v dlouhodobém výhledu. V tuto chvíli předpokládají, že na přelomu srpna a září budou v Česku panovat nadprůměrné teploty. 

Podle meteorologů má i v nadcházejícím období do 14. září pokračovat kolísavý ráz počasí z posledních týdnů. Jako celek by mělo skončit teplotně v normálu. Například v tomto týdnu ale teploty klesnou slabě pod průměr. Nadprůměrných hodnot dosáhnou na konci srpna a v prvním zářijovém týdnu. 

"V případě dlouhodobých předpovědí z pohledu teplot lze někdy jednodušeji určit, jaké počasí neočekáváme, než předpovídat konkrétní kategorie teplot. Převedeno do aktuálních předpovědí to vypadá, že s velkou pravděpodobností v prvním předpovědním týdnu lze očekávat podprůměrné teploty, naopak v následujících třech týdnech do poloviny září se podprůměrné teploty nevyskytnou," uvedl ústav ve výhledu. 

Co se týká srážek, očekává se návrat k normálu po dvou suchých týdnech. Způsobí to zejména výraznější čtvrteční srážkové úhrny na jihovýchodě a východě území. "Z dalších týdnů by ten na začátku září měl byt nejsušší. Období od třetí srpnové dekády do 14. září lze jako celek charakterizovat jako srážkově průměrné," dodali meteorologové. 

Počasí Léto ČHMÚ

