Výhled počasí do poloviny září. Přelom měsíce má být nadprůměrný

Už i do prvních dvou týdnů nadcházejícího školního roku vidí meteorologové v dlouhodobém výhledu. V tuto chvíli předpokládají, že na přelomu srpna a září budou v Česku panovat nadprůměrné teploty.
Podle meteorologů má i v nadcházejícím období do 14. září pokračovat kolísavý ráz počasí z posledních týdnů. Jako celek by mělo skončit teplotně v normálu. Například v tomto týdnu ale teploty klesnou slabě pod průměr. Nadprůměrných hodnot dosáhnou na konci srpna a v prvním zářijovém týdnu.
"V případě dlouhodobých předpovědí z pohledu teplot lze někdy jednodušeji určit, jaké počasí neočekáváme, než předpovídat konkrétní kategorie teplot. Převedeno do aktuálních předpovědí to vypadá, že s velkou pravděpodobností v prvním předpovědním týdnu lze očekávat podprůměrné teploty, naopak v následujících třech týdnech do poloviny září se podprůměrné teploty nevyskytnou," uvedl ústav ve výhledu.
Co se týká srážek, očekává se návrat k normálu po dvou suchých týdnech. Způsobí to zejména výraznější čtvrteční srážkové úhrny na jihovýchodě a východě území. "Z dalších týdnů by ten na začátku září měl byt nejsušší. Období od třetí srpnové dekády do 14. září lze jako celek charakterizovat jako srážkově průměrné," dodali meteorologové.
