Hamás souhlasí s příměřím v Pásmu Gazy. Navrhl ho Trumpův muž

Lucie Podzimková

19. srpna 2025 9:08

Válka v Izraeli
Válka v Izraeli Foto: Israel Defense Forces

Palestinské hnutí Hamás souhlasí s posledním návrhem příměří v Pásmu Gazy a propuštěním části rukojmích, uvedl zdroj z Hamásu pro britskou stanici BBC. Návrh egyptských a katarských mediátorů má vycházet z červnového rámce předloženého americkým speciálním vyslancem Stevem Witkoffem. 

Hamás by podle návrhu propustil zhruba polovinu 50 izraelských rukojmích, z nichž zhruba dvě desítky mají být stále naživu. Rukojmí budou propuštěni ve dvou chvílích během šedesátidenního klidu zbraní. Mezitím se povedou diplomatická jednání o trvalém příměří. 

Není v tuto chvíli jasné, jak bude na nejnovější vývoj reagovat Izrael. Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v minulém týdnu uvedla, že by s dohodou souhlasila pouze v případě, že budou propuštěni všichni zbývající rukojmí. Nyní se Netanjahu zatím nechal slyšet, že je zřejmé, že palestinské hnutí je pod velkým tlakem. 

V Pásmu Gazy mezitím pokračují boje. Podle svědků pokračují izraelské tanky s podporou ze vzduchu a od dělostřelectva v překvapivém postupu ve městě Gaza, kde invazní jednotky obklíčily školy či kliniku, kde se nacházejí stovky uprchlíků. 

Izraelská vláda má v tomto týdnu schválit vojenský plán na okupaci města Gaza. Netanjahu oznámil záměr postoupit do oblasti, kde se nachází většina z více než dvou milionů palestinských uprchlíků, po selhání předchozích jednání o příměří. 

Zdroj zevnitř Hamásu v pondělí večer sdělil BBC, že hnutí souhlasí s návrhem příměří bez jakýchkoliv dalších podmínek. Návrh je podle dostupných informací totožný s tím, který před dvěma měsíci představil Witkoff. Hamás ho tehdy odmítl. 

Witkoff navrhoval šedesátidenní klid zbraní, propuštění deseti živých rukojmích a odevzdání 18 těl. Izrael měl na oplátku propustit ze svých věznic palestinské vězně. Diplomat také očekával, že budou probíhat jednání o trvalém příměří.

17. srpna 2025 10:51

Izraelská armáda zahajuje odsun Palestinců z Gazy

Válka v Izraeli Komentář

Dilema, do kterého Západ uvrhl sám sebe. Jde o Izrael a Palestinu

Stále více států se přiklání k uznání Palestiny jako samostatného a suverénního státu. V kontextu současné humanitární krize, zejména v Pásmu Gazy, nabývá tento krok nejen diplomatického, ale především morálního významu. Uznání Palestiny se tak stává symbolem podpory práva na sebeurčení a důstojnost i pro ty, kteří dosud nedisponují plnou státní strukturou.

Další zprávy