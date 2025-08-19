Hamás souhlasí s příměřím v Pásmu Gazy. Navrhl ho Trumpův muž

Palestinské hnutí Hamás souhlasí s posledním návrhem příměří v Pásmu Gazy a propuštěním části rukojmích, uvedl zdroj z Hamásu pro britskou stanici BBC. Návrh egyptských a katarských mediátorů má vycházet z červnového rámce předloženého americkým speciálním vyslancem Stevem Witkoffem.
Hamás by podle návrhu propustil zhruba polovinu 50 izraelských rukojmích, z nichž zhruba dvě desítky mají být stále naživu. Rukojmí budou propuštěni ve dvou chvílích během šedesátidenního klidu zbraní. Mezitím se povedou diplomatická jednání o trvalém příměří.
Není v tuto chvíli jasné, jak bude na nejnovější vývoj reagovat Izrael. Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v minulém týdnu uvedla, že by s dohodou souhlasila pouze v případě, že budou propuštěni všichni zbývající rukojmí. Nyní se Netanjahu zatím nechal slyšet, že je zřejmé, že palestinské hnutí je pod velkým tlakem.
V Pásmu Gazy mezitím pokračují boje. Podle svědků pokračují izraelské tanky s podporou ze vzduchu a od dělostřelectva v překvapivém postupu ve městě Gaza, kde invazní jednotky obklíčily školy či kliniku, kde se nacházejí stovky uprchlíků.
Izraelská vláda má v tomto týdnu schválit vojenský plán na okupaci města Gaza. Netanjahu oznámil záměr postoupit do oblasti, kde se nachází většina z více než dvou milionů palestinských uprchlíků, po selhání předchozích jednání o příměří.
Zdroj zevnitř Hamásu v pondělí večer sdělil BBC, že hnutí souhlasí s návrhem příměří bez jakýchkoliv dalších podmínek. Návrh je podle dostupných informací totožný s tím, který před dvěma měsíci představil Witkoff. Hamás ho tehdy odmítl.
Witkoff navrhoval šedesátidenní klid zbraní, propuštění deseti živých rukojmích a odevzdání 18 těl. Izrael měl na oplátku propustit ze svých věznic palestinské vězně. Diplomat také očekával, že budou probíhat jednání o trvalém příměří.
Související
Dilema, do kterého Západ uvrhl sám sebe. Jde o Izrael a Palestinu
Desítky mrtvých v Gaze po střelbě na lidi ve frontě. Česko svou pozici nemění
Válka v Izraeli s Hamásem 2023 (Gaza) , Hamás , Izrael , Izraelská armáda , Steve Witkoff , Pásmo Gazy , palestina
Aktuálně se děje
před 29 minutami
Hamás souhlasí s příměřím v Pásmu Gazy. Navrhl ho Trumpův muž
před 1 hodinou
Zelenskyj je ochoten jednat s Putinem bez podmínek. Jednání evropských lídrů a Trumpa skončilo
před 2 hodinami
Výhled počasí do poloviny září. Přelom měsíce má být nadprůměrný
včera
V Bílém domě se mohla psát historie. S Trumpem jednal Zelenskyj i evropští lídři
včera
Plzeň doma srdnatě dospěla k vítězství nad Rangers. Výhra 2:1 ji ale k postupu nestačila
včera
Policie vyšetřuje vraždu starší ženy na Kolínsku. Podezřelý měl autonehodu
včera
Zelenskyj je v Bílém domě. Trump ho ujistil o americké podpoře, slíbil i mírové jednotky
včera
Poláci odhalili dalšího sabotéra ze zahraničí. Plánoval žhářské útoky
včera
Trump sliboval mír skrz sílu. Vůči Rusku nebo Putinovi ji nevidíme, říká Zolotukhin pro EZ
včera
Policie pomalu uzavírá případ smrti českého chlapce v Sasku
včera
Trump chce jakoukoliv dohodu, píše BBC. Nabízí se i "vítězný" scénář pro Rusko
včera
Pes měl stahovací pásky na čumáku a svázané nohy. Majiteli hrozí až tři roky vězení
včera
Den, kdy Spojené státy natáhly Putinovi červený koberec a jako „morální autorita“ definitivně skončily
včera
Fiala chce jasné bezpečnostní garance pro Ukrajinu
včera
Cestování MHD v Praze zdraží. Jednorázové jízdenky budou od ledna stát víc peněz
včera
Rusové nepolevili v útocích na Ukrajinu. Mezi devíti mrtvými jsou i děti
včera
Mítink na Aljašce mění postavení Ruska. Trump si dnes musí jednu věc uvědomit, říká Kraus pro EZ
včera
Předpověď slibuje příjemné letní počasí. Přes 30 stupňů bude ve středu
včera
Zemřel Terence Stamp (†87), britský herec s nominací na Oscara
včera
Dilema, do kterého Západ uvrhl sám sebe. Jde o Izrael a Palestinu
Stále více států se přiklání k uznání Palestiny jako samostatného a suverénního státu. V kontextu současné humanitární krize, zejména v Pásmu Gazy, nabývá tento krok nejen diplomatického, ale především morálního významu. Uznání Palestiny se tak stává symbolem podpory práva na sebeurčení a důstojnost i pro ty, kteří dosud nedisponují plnou státní strukturou.
Zdroj: Jakub Jurek