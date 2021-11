Většinu hospitalizovaných s covidem v Americe tvoří neočkovaní

Všechny tři země Severní Ameriky za poslední týden zaznamenaly pokles počtů nově infikovaných i zemřelých s covidem-19 a ve Spojených státech a Kanadě významně ubylo hospitalizovaných. Podobný vývoj zažívá podle PAHO i Střední a Jižní Amerika.

PAHO, regionální pobočka Světové zdravotnické organizace (WHO), uvádí, že 46 procent obyvatel Latinské Ameriky a Karibiku je plně očkovaných. Většině zemí se už podařilo dosáhnout 40procentní proočkovanosti, což je cíl stanovený na konec roku. Nicméně vzhledem k omezeným dodávkám vakcín PAHO vyzvalo úřady v jednotlivých zemích, aby během vakcinační kampaně dávaly přednost starým lidem, zdravotníkům a pacientům s rizikovými onemocněními. Lidé s oslabenou imunitou mají dostat posilovací dávku, dojít na ni by si podle doporučení PAHO měly dojít i osoby starší 60 let, které dostaly jednu z čínských vakcín.

PAHO za dezinformaci označil tvrzení, že lidé, kteří covid-19 prodělali, jsou vůči tomuto onemocnění imunní, a nepotřebují se proto očkovat. Organizace upozorňuje na minulý týden zveřejněnou studii amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Vyplývá z ní, že neočkovaní lidé, kteří dříve měli pozitivní test na koronavirus, mají skoro 5,5krát vyšší šanci, že se nakazí, než ti plně imunizovaní. "Ochrana, kterou vám onemocnění poskytne přirozeně, je nedostatečná a lidé se mohou nakazit novými variantami viru," připomíná PAHO.

Agentura Reuters připomíná, že například brazilský pravicový prezident Jair Bolsonaro, který covid-19 prodělal loni v červenci, tvrdí, že má proti tomuto onemocnění imunitu a nepotřebuje se očkovat.