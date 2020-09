Volby se blíží. V USA začalo rozesílání korespondenčních hlasovacích lístků

Američané budou v následujících týdnech rozhodovat nejen o prezidentovi pro další čtyři roky, ale také o rozložení sil v obou komorách Kongresu, vybírat budou i státní či místní činitele. "Amerika má nervy na pochodu, příštích osm týdnů prověří schopnost hlavní světové velmoci uspořádat volby v tísnivé atmosféře epidemie, která dramaticky proměnila kampaň," poznamenává agentura AFP.

Šíření koronaviru se odrazí také na průběhu samotného hlasování, do kterého by se mohl rekordní počet voličů zapojit prostřednictvím pošty. Severní Karolína už podle NPR zaznamenala 643.000 žádostí o korespondenční hlasovací lístek, tedy několikanásobně více než v roce 2016. Ve stejné fázi kampaně tehdy mělo podanou žádost necelých 39.000 místních voličů.

Rozesílání volebních lístků brzy zahájí i další americké, přičemž prakticky všude je pozorován masivní nárůst poptávky. Úřady v Georgii ohlásily skoro 800.000 žádostí, zatímco před čtyřmi lety jich bylo asi 55.000. NPR podotýká, že ve většině států přichází více žádostí od stoupenců Demokratické strany než od republikánských voličů.

"V této rané fázi hlášení pravděpodobné účasti se zdá, že demokraté mají našlápnuto k tomu, aby ovládli hlasování, pokud jde o hlasy odevzdané před dnem voleb. A to pravděpodobně s rozdíly, jaké jsme dosud nezažili," uvedl tento týden Tom Bonior, který vede analytickou společnost TargetSmart spolupracující s Demokratickou stranou.

Příklon ke korespondenčnímu hlasování snižuje riziko šíření covidu-19, přináší ale také jedno zásadní úskalí, neboť může prodloužit čekání na konečné výsledky voleb. Zpracování každého lístku zaslaného poštou vyžaduje jistý čas, navíc v řadě států mohou být včas odeslané hlasy započítány i několik dní po 3. listopadu.

Tato skutečnost v kombinaci s očekávanou převahou demokratů v rámci korespondenčního hlasování vyvolává obavy z povolební politické krize. Vícero médií skloňuje scénář, ve kterém by se prezident USA Donald Trump předčasně prohlásil za vítěze, načež by po započítání poštovních hlasů bylo vítězství přisouzeno jeho rivalovi Bidenovi.

Bývalý viceprezident z administrativy Baracka Obamy je zatím v pozici papírového favorita. Středeční vlna průzkumů mu na úrovni celých USA přisuzovala náskok v rozmezí od čtyř do 11 procentních bodů a jen potvrdila stav z předchozích týdnů a měsíců. Podle deníku The New York Times si Biden udržuje převahu i v klíčových státech, které nejsou stabilními baštami demokratů či republikánů.

Právě výsledky na úrovni jednotlivých států jsou v souboji o Bílý dům rozhodující, neboť na jejich základě se přidělují hlasy tzv. volitelů, které určují vítěze. Trump jich před čtyřmi lety získal více než jeho soupeřka Hillary Clintonová, ačkoli pro něj v celých USA hlasovalo méně lidí a ačkoli po většinu léta ztrácel v průzkumech preferencí.