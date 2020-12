Volby v USA: Georgia opět středem pozornosti, rozhodne se o většině v Senátu

Horní komora Kongresu bude například schvalovat tisíce činitelů do významných pozic v nadcházející administrativě demokrata Joea Bidena a může také velmi účinně blokovat prezidentovy snahy o reformy.

Podle agentury Reuters bude výsledek záležet především na tom, kolik lidí nakonec přijde k urnám, přičemž vyšší účast obvykle svědčí demokratům. Údaje z dnešního dne by proto mohly nabídnout první vhled do toho, zda se podaří republikánským senátorům Davidovi Purduovi a Kelly Loefflerové obhájit svoje křesla, nebo zda je v Senátu nahradí jejich demokratičtí vyzyvatelé Jon Ossoff a Raphael Warnock.

Dreamers, DACA recipients, are every bit as American as any of us.



I will have your back in the Senate. pic.twitter.com/CuQ6UB0TWb