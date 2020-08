Volby v USA: Trump se pokouší sabotovat poštu, Pelosiová povolává zákonodárce zpět do Washingtonu

Poštovní služba Spojených států (USPS) se rychle stává ústředním tématem zpravodajství o nadcházejících volbách, které určí nejen prezidenta pro další čtyři roky, ale také rozložení sil v Kongresu. USPS bude nejspíše jejich velmi důležitým článkem, neboť v důsledku problémů USA v boji proti koronaviru se čeká rekordní množství korespondenčních hlasů. Deník The New York Times uvádí, že pošta jich bude muset zpracovat až 80 milionů.

USPS ale nedávno varovala představitele 46 států a federálního okrsku hlavního města Washington, že možná nebude schopna volebním komisím včas doručit lístky zaslané těsně před nejzazším termínem pro podání. Média zároveň informují o zpožděních při doručování nejrůznějších zásilek, která údajně pramení z úsporných opatření zavedených nedávno jmenovaným šéfem pošty Louisem DeJoyem. Tento podporovatel Trumpa i Republikánské strany se vedení USPS chopil na jaře, načež instituce mimo jiné zrušila proplácení přesčasů a začala stahovat z provozu stroje na třídění zásilek.

"Po celé zemi vidíme důsledky prezidentovy kampaně na sabotáž voleb skrze zásahy v poštovní službě," uvedla v prohlášení adresovaném demokratickým zákonodárcům Pelosiová. "Proto vyzývám Sněmovnu, aby se později tento týden vrátila k zasedání," vzkázala.

Dosud se ve Sněmovně nečekalo žádné hlasování až do třetího zářijového týdne. Pelosiová nyní kongresové prázdniny přerušuje s cílem prosadit návrh zákona, který USPS nařizuje zachování služeb na stejné úrovni, jaká panovala na začátku roku. Demokraté v Kongresu také vyzvali šéfa pošty DeJoye, aby příští pondělí přišel vypovídat před jedním z výborů Sněmovny.

Prezident Trump se při sobotní tiskové konferenci snažil od změn ve fungování USPS distancovat, když řekl, že neví, co DeJoy dělá. Zároveň ale šéfa pošty označil za "velmi chytrého muže", který se snaží USPS "znovu učinit skvělou". Státní instituce je už řadu let ztrátová a Trump podle agentury AP DeJoye pověřil, aby její ekonomické výsledky vylepšil.

Šéf Bílého domu dlouhodobě kritizuje snahu rozšířit korespondenční hlasování a minulý týden dal najevo, že právě tento postoj je důvodem jeho nesouhlasu s demokraty navrhovaným balíčkem krizových ekonomických opatření, který zahrnuje dodatečné miliardy dolarů pro USPS. Trump také nadále navzdory zkušenostem amerických volebních činitelů trvá na tom, že nárůst poštovního hlasování by vedl k podvodům.

"Je nehorázné, aby se Donald Trump pokoušel podkopat Poštovní službu Spojených států kvůli volebním ziskům," řekla agentuře Reuters generální prokurátorka státu Massachusetts Maura Healeyová. Uvedla, že podobně jako její protějšky v Minnesotě, Pensylvánii či Severní Karolíně uvažuje o právních krocích ve snaze zabránit provozním změnám u USPS, které by mohly ovlivnit výsledek voleb.

Někteří komentátoři zároveň v této souvislosti tlumí obavy a podotýkají, že očekávané desítky milionů korespondenčních hlasů by pro americkou poštu neměly představovat žádnou mimořádnou zátěž.

POSTAL FACT: Each day the Postal Service processes and delivers 181.9 million pieces of First-Class Mail. https://t.co/R5Jjujy1Eq Let's do some math