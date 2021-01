Volební bitva o Senát USA vrcholí. Výsledek v Georgii bude mít zásadní dopad na Bidena

V obou případech se čekají těsné souboje a na jména vítězů se možná opět bude čekat déle než jen několik hodin.

Kvůli významu aktuálních senátních voleb americká média v posledních týdnech o Georgii hovoří jako o středu politického vesmíru v USA. Kampaně na obou stranách do jihovýchodního státu "nalily" miliony dolarů a "bombardují" místní obyvatele vzkazy, píše agentura AP. Snahu mobilizovat voliče podporují i největší jména demokratického a republikánského tábora. Jak končící americký prezident Donald Trump, tak jeho nástupce Joe Biden mají dnes večer v plánu návštěvu Georgie.

Půdu pro dramatickou dohru listopadových voleb připravila souhra několika okolností. Jednak jsou to místní pravidla pro výběr členů Kongresu, která stanovují, že kandidát musí pro vítězství získat více než 50 procent odevzdaných hlasů. To se na podzim žádnému z uchazečů o senátní křeslo nepodařilo, tudíž dochází na finále mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty.

Neobvyklé je také to, že v jednom státě se konají dvoje volby senátorů. Kromě řádných voleb, v nichž o mandát bojují republikánský senátor David Perdue a jeho téměř o 40 let mladší demokratický vyzyvatel Jon Ossoff, se konají také zvláštní volby, kde se rozhoduje mezi demokratem Raphaelem Warnockem a republikánkou Kelly Loefflerovou. Ta byla do Senátu jmenována před rokem poté, co ze zdravotních důvodů z postu senátora odstoupil její stranický kolega Johnny Isakson. Loefflerová a Warnock nyní bojují o to, kdo odslouží poslední dva roky z původního Isaksonova mandátu.

Zásadní význam pak událostem v Georgii dodalo vyústění podzimních voleb, po kterých mají republikáni jistých 50 křesel ve 100místném Senátu, zatímco demokraté 48. Republikánům tedy stačí jeden další úspěch, aby měli nadále jistou většinu, což by jim umožnilo výrazně zkomplikovat novému prezidentu Bidenovi prosazování jeho agendy. Senát je při utváření zákonů rovnocenným partnerem Sněmovny reprezentantů, navíc schvaluje obsazení postů ve vládě i na federálních soudech.

Při vyrovnaných hlasováních v Senátu má rozhodující hlas jeho předseda, kterým je v americkém systému viceprezident. Zisk dvou senátorských křesel v Georgii by tak demokratům po ovládnutí Bílého domu a zachování většiny ve sněmovně v podstatě přisoudil kontrolu nad celým legislativním procesem a Bidenovi umožnil hladké zaplnění klíčových pozic v administrativě.

Jak duel mezi Loefflerovou a Warnockem, tak ten mezi Perduem a Ossoffem, nemá jasného favorita. Loefflerová i Perdue před vstupem do politiky působili na manažerských pozicích a patří k nejbohatším americkým zákonodárcům, zároveň se jasně hlásí k politice prezidenta Trumpa. Ossoff, který by se ve 33 letech stal nejmladším členem Senátu, vede společnost produkující dokumentární filmy, zatímco Warnock byl dosud farářem a podle webu televize PBS je jedním z nejznámějších černošských kazatelů v Georgii.

Finále senátních voleb by zde mohlo přinést podobný vývoj jako listopadový souboj mezi Trumpem a Bidenem. AP uvádí, že při velmi těsném hlasování by jména vítězů mohla být jasná až za několik dní, přičemž s přibývajícím časem budou demokratičtí kandidáti pravděpodobně stahovat ztráty, případně navyšovat náskok. V listopadu na začátku sčítání hlasů vedl Perdue nad Ossoffem o skoro 400.000 hlasů, nakonec ale zvítězil jen o necelých 90.000.

Celkem v Georgii na podzim volilo na pět milionů lidí. V rozhodujícím kole senátních voleb už před jeho hlavním termínem odevzdaly své hlasy, ať už na dálku či osobně, necelé tři miliony.