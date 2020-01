Z mexické věznice utekli tři gangsteři, mezi nimi i exšéf obávaného kartelu

Podle úřadu starostky mexické metropole zřejmě vězňům pomohli k útěku zaměstnanci věznice. Policie už proto vyšetřuje deset zaměstnanců věznice.

Dva z uprchlých vězňů, Luis Meza a Beltrán, si odpykávali tresty za drogové delikty. O vydání Beltrána žádají americké úřady s odůvodněním, že se jedná o "vysoce postaveného pašeráka kartelu Sinaloa, který působí ve městech Culiacán a Guadalajara".

V zatykači se rovněž uvádí, že je synem pašeráka drog Victora Félixe Beltrána, který před svým zatčením a vydáním do USA organizoval praní peněz pro někdejšího drogového bosse Joaquína Guzmána přezívaného El Chapo (Prcek). Félix Beltrán převzal otcovy povinnosti a stal se klíčovým člověkem pro kartel, který nyní vedou Guzmánovi synové.

Kartel Sinaloa patří k nejmocnějším v Mexiku. Také jeho dřívějšímu šéfovi Guzmánovi se podařilo dvakrát uprchnout z vězení. Poprvé se mu to povedlo díky tomu, že uplatil dozorce. Podruhé unikl 1,5 kilometru dlouhým tunelem vedoucím ze sprchy v jeho cele do rozestavěného domu v polích. Po půl roce byl dopaden a posléze vydán do USA, kde byl loni odsouzen k trestu doživotního vězení.