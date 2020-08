Australská Viktorie zavedla přísné postihy za porušení karantény, nasadí víc vojáků

Zpřísnění postihů bylo zavedeno kvůli lidem, kteří nařízení nedodržovali, informovala agentura Reuters. Austrálie, která byla považována za příklad úspěšného boje s koronavirem, se nyní ze všech sil snaží šíření nákazy ve státě Viktorie zpomalit a zabránit nástupu druhé vlny epidemie v zemi.

Viktorie před několika dny ve snaze šíření koronaviru zpomalit zavedla zákaz nočního vycházení, zpřísnila omezení pohybu a nařídila uzávěru značné části místní ekonomiky.

