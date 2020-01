Češi evakuovaní z Číny přiletí v neděli, zamíří rovnou do karantény

Babiš dál počítá s tím, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na pondělním jednání kabinetu předloží návrh na zastavení všech přímých letů mezi ČR a Čínou. Česko je připraveno případně vyslat speciál pro své občany, kteří by se mohli dostat do potíží v zahraničí kvůli tomu, že mají rezervované letenky na zrušené spoje. "Monitorujeme situaci, zatím to řešíme ve spolupráci s jinými zeměmi," řekl Babiš.

Podle informací ČTK budou na palubě letadla směřujícího do Prahy i dva slovenští občané. Pro ně přijedou ze Slovenska sanitky a odvezou je do fakultní nemocnice do Banské Bystrice.

Babiš po více než hodinovém jednání se Zemanem v Lánech řekl, že prezidenta informoval o aktuální situaci týkající se koronaviru. "Pět občanů bude evakuováno ve spolupráci s Francií. Předpokládáme, že v neděli dorazí do Bruselu, kam pošleme vojenské letadlo, na palubě bude lékař z Bulovky. V neděli večer dorazí do Prahy a následně budou převezeni do Bulovky a měli by být 14 dní v karanténě," uvedl Babiš.

K chystanému zákazu všech letů mezi ČR a Čínou se v pondělí podle Babiše vyjádří i hlavní hygienička Eva Gottvaldová. "Víceméně jsme se na tom s panem ministrem domluvili, že to projednáme na vládě," uvedl Babiš. Kabinet podle něj může podobné rozhodnutí učinit, i když se tak dosud nikdy nestalo. "Je důležité, abychom dali najevo lidem, že je pro nás nejdůležitější, abychom zabezpečili bezpečnost občanů," řekl Babiš.

Virem se po celém světě nakazilo už bezmála 10.000 lidí, z toho přes 9800 v Číně, kde jich už nejméně 213 zemřelo. V Česku se od čtvrtka kvůli koronaviru testovalo 34 vzorků, žádný z nich nebyl pozitivní. Přímo v čínském městě Wu-chanu, epicentru současné nákazy, pobývají čtyři Češi. Dva z nich - studenti - požádali o evakuaci, další dva tam žijí dlouhodobě a do Česka se vrátit nemíní.