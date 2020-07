Čína oznámila 101 nových případů koronaviru, Hongkong zavádí přísná opatření

Dnešní údaj o počtu nakažených v Číně znatelně převyšuje ten z předchozího dne a je největší za více než tři a půl měsíce. Většina (89) z úterních případů v pevninské Číně byla odhalena na západě země v Ujgurské autonomní oblastí Sin-ťiang. Jeden případ se objevil v hlavním městě Pekingu a tři lidé si nákazu přivezli ze zahraničí.

Za poslední den se také virus prokázal v Číně u dalších 27 lidí, kteří nejeví příznaky onemocnění, píše Reuters.

V pevninské Číně, která má přes 1,3 miliardy obyvatel, se podle místních úřadů koronavirus prokázal od přelomu roku u 84.060 lidí, 4634 z nich zemřelo.

