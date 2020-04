Čína oznámila pokles nových případů koronaviru, úřady mění statistickou metodu

Čínské úřady v úterý oznámily, že od dnešního dne začnou zveřejňovat také počty pacientů s koronavirem, kteří nejeví příznaky onemocnění. Až dosud do statistik tyto pacienty nezahrnovaly. To ale znepokojovalo veřejnost, protože i pacienti bez příznaků mohou koronavirus přenášet.

Nyní komise podle Reuters uvedla dalších 130 infikovaných bez příznaků onemocnění, čímž jejich celkový počet k úterku stoupl na 1367. Tito lidé mají nařízenou 14denní karanténu a jejich kontaktní osoby budou v průběhu dvou týdnů pod lékařským dohledem.

Chinese mainland reported on Wed 130 new asymptotic infection cases, of which two were categorized as confirmed cases for showing clinical symptoms. A total of 1,367 "silent virus carriers" are currently under medical observation: Chinese National Health Commission #COVID19 pic.twitter.com/vu8hErKSyt