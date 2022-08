Čínská armáda dnes ráno zahájila vojenské cvičení včetně ostrých střeleb kolem Tchaj-wanu

— Autor: ČTK

Čínská armáda dnes ráno zahájila vojenské cvičení včetně ostrých střeleb ve vodách a ve vzdušném prostoru obklopujícím Tchaj-wan. Dnes v 6:00 SELČ to oznámila čínská státní televize. Cvičení bude pokračovat až do neděle do 6:00 SELČ. Zvýšená činnost čínské armády je reakcí na úterní návštěvu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu, který si Čína nárokuje.